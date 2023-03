Het is toch werkelijk niet te geloven? Maar eigenlijk ook weer wel. Alles moet kapodt in dit land, en daar hoort enige kennis van de waterschappen ook bij. 78 PROCENT van de Nederlanders weet NIET in welk waterschap zijn/haar huis woont. De waterschappen zijn ons oudste en eigenlijk belangrijkste bestuursorgaan, en de voornaamste reden waarom we hier niet verzuipen na een zomerse regenbui, en in België en Duitsland wel. Zie ook het topic Waarom Wij Dijkstra Heten en niet Warmtepompstra. Niet weten in welk waterschap je woont getuigt van disrespect voor de vaderlandsche geschiedenis, en alles waar wij in Nederland voor staan en vandaan komen. Zelfs onze vakantiekoning die driekwart jaar in een buitenlands waterschap vertoeft, weet meer over onze waterschappen dan De Nederlander. Daarom pleit het GeenStijl Planbureau voor meer aandacht in het onderwijs voor de waterschappen, eigen heuse Waterschaps Universiteit, een tv-programma met BN-ers over waterschappen, een boekenweekgeschenk over waterschappen, en een jaarlijkse overhoring van alle 21 waterschappen van Nederland. Begin maar alvast met leren!