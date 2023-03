"ZWARTE PIET IS ZWART"

Al sinds het 5 mij 1945 is er een groot deel van de bevolking wat tijdens of kort daarna geboren is, erg ongemakkelijk met de wereld nu en die van toen, van weleer. Je weet wel, voordat je een weekje Kenia of Turkije kon boeken of toeren in je VW-bus door Joegoslavië. Dat je wist wat een moslim was en dat een neger het domme vriendje van Sjors was en Zwarte Piet een leuke domme roetmop met snoepgoed.

Maar de enorme OLIFANT in de kamer is iets wat hier en elders best vaker besproken mag worden. Ik ben een zwitsal maar google eens: "Real Time with Bill Maher: New Rule - The '50s Man (HBO)"

Want dat is wat er echt speelt. En luister goed naar wat Bill Maher zegt.

(dank voor degene die het linkt)