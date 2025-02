Precies drie jaar geleden begon Poetin zijn agressieoorlog tegen Oekraïne, een oorlog die tot op de dag van vandaag talloze levens verwoest. Het is belangrijker dan ooit om solidair te blijven met het Oekraïense volk, in het belang van zowel Oekraïne als onze eigen veiligheid. [image or embed]

Het is vandaag drie jaar geleden dat Rusland Oekraïne binnenviel (how it started, how it's going), reden voor het X BlueSky-account van Volt om een plaatje te maken met welke partijen allemaal ook nog voor Oekraïne zijn. Handig overzicht!

WEL op het bondgenoten-appje van Laurens cs. gereageerd: GroenLinks-PvdA, VVD, D66, CDA, PvdD, SGP, ChristenUnie, VOLT en JA21.

NIET: PVV, NSC (deelt wél deze tweet van Omtzigt), BBB, SP, DENK en FvD

Nu al zin in uitlegtweetje van Lientje!