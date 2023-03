Stevig doorrijden doe ik ook. Ik zit heel veel op de weg en wat mij dus opvalt is dat het “verkeersbeeld” vroeg in de ochtend totaal anders is dan om een uur of acht.

Iedereen keurig net tien km te hard, iedereen op de rechter baan op een vierbanen brede snelweg. Het zijn de “ochtend spits” rijders (niet allemaal) die gefrustreerd deelnemen aan het verkeer. Pas je gvd* aan aan andere weggebruikers als het een vrachtwagen is die wil invoegen of, en deze is heel belangrijk : als het druk is let op motorrijders als het langzaam rijdend verkeer is. Als je ook in de spiegels kijkt en dan ruimte laat zal je zien dat als hij/zij voorbij komt je nog een “voetje” geeft. Of in het geval van een invoegende vrachtwagen krijg je een knippertje links/rechts. En daarna gaat het gas er weer op,. Wedden dat dat dan hard gaat?