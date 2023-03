Vervolg uit het artikel van de Stentor: "Uit onderzoek van deze site blijkt dat E. de afgelopen jaren meermaals is veroordeeld of in verband gebracht met onder meer handel of bezit van drugs, (zware) mishandeling, inbraak en winkeldiefstal. ‘Een waslijst aan rottigheid’, zoals een bron in de wijk het noemt. Ook werd de ‘veelpleger’ opgepakt voor rijden onder invloed, reed hij zonder rijbewijs en zou hij - zoals dat juridisch heet - ‘de plaats van een ongeluk hebben verlaten’. Oude verkeersdelicten die na het rampzalige ongeluk in Oud Gastel ineens aan veelzeggende betekenis lijken te krijgen. De zoon van een restauranthouder past in het profiel van de voor hulpverleners nagenoeg onbereikbare probleemjongeren uit de wijk Langdonk over wie gemeente, politie én veel bewoners zich grote zorgen maken. ,,Al is hij geen echte zware, grote jongen”, oordelen mensen die hem kennen. ,,Het zijn vaak jongens met weinig scholing, een laag IQ én een laag EQ”, schetst een bron. ,,En ze scheuren graag in snelle Duitse auto’s. Niet om drugs of wapens te vervoeren of zo, maar puur om te patsen. Om hun status onderling te verhogen!”, zegt de ingewijde. ,,Die wagens gaan van hand tot hand. Ze worden gehuurd op naam van Pietje, maar Jan, Klaas en Kees rijden er ook in.” De ramp-Mercedes werd volgens bronnen gehuurd bij een Duitse huurbedrijf van een Nederlandse bekende.