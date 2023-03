Is in het verleden ook altijd zo'n succes geweest om jongeren zo uit de schoolbanken naar de Tweede Kamer te halen.

Sharon Dijksma heeft haar opleiding niet afgemaakt en is de politiek ingerold zonder ooit een bedrijf van binnen te hebben gezien. Daarmee moest zij als jongste kamerlid ooit de jongeren verleiden om op de PvdA te stemmen. Kon niets, heel nooit iets gekund en kan nog steeds niets en is via de baantjescarrousel inmiddels burgemeester van Utrecht.

Jesse Klaver, ook zo'n voorbeeld, vanuit het VMBO naar de scholierenvakbond gegaan omdat sgool te moeilijk zou zijn en iedereen recht heeft op een diploma uiteindelijk via de bomkelder van de Groene Khmer in de Tweede Kamer beland waar de helft van het budget van de Groene Khmer opgaat aan media trainingen voor Jesse Klaver.

Laat jongeren eerst kennis maken met de wrede echte wereld voor dat ze de politiek in gaan. Dat ze eerst 10 jaar lang alle huurwoningen aan hun neus voorbij zien gaan. Dat ze eerst leren om dingen in perspectief te zien in plaats van door een roze bril.