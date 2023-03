En dan gaan we nu door naar onze minst favoriete sportkoepel, de KNVB, een elitair verzamelclubje omhooggevallen salesmanagers die vroeger een 9 haalden voor gym en daarnaast te goed hebben opgelet bij M&O. Tadaaa, baan bij de KNVB. De KNVB is zo'n schijthypocriete schijtorganisatie vol schijtlui dat we er gewoon pijn in onze doelpaal van krijgen. Weet u nog, dat de KNVB zo ruig deed omdat de homo's in Qatar van het dak gesmeten worden? Nou, het scheelt de KNVB helemaal geen zak meer. Na een 'verzoenend gesprek' zijn ze weer helemaal one love met de doorgedraaide megalomane dictator Gianni Debielio en de uitleg van KNVB-voorzitter Just Spee is uiteraard weer te achterlijk voor woorden: "Hij heeft ook geen geloofwaardige tegenkandidaat. Je kunt wel hard nee roepen, maar wat dan? Nu zit je aan tafel, en blijf je invloed uitoefenen." Weet je wie ook geen tegenkandidaat heeft, Spee? En dus wordt het WK in de nabije toekomst gewoon in Saudi-Arabië gehouden, tekent de KNVB voor een bedrag van heel veel nullen bij het kruisje en als het toernooi begint wandelen ze weer met de handen omhoog door het morele mijnenveld. Spee: "Het is een illusie te denken dat toernooien alleen in Scandinavië of de Benelux gehouden worden." Flik-ker toch óp man. Flikker toch op, hypocriete zak ballen. En weet u hoe Just Spee en al die andere voetbalverpesters van professioneel bestuursclubje KNVB, al die middlemanagers met namen als Remco en Michiel, zich 's ochtends nog recht kunnen aankijken in de spiegel? Omdat ze dan eerst een blik werpen op hun bankrekening. Het is de KNVB alleen maar te doen om het geld. We weten inmiddels wel dat ze bij de KNVB staan te juichen als er ergens een homo in elkaar wordt geslagen maar deze Just Spee is wel écht de personificatie van Het Kwaad.