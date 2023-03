Over een paar van die tegenstellingen maak ik me dus helemaal geen zorgen. Zoals die tussen arm en rijk. We zijn 1 van de meest nivellerende landen van de wereld, en de verschillen tussen arm en rijk zijn hier helemaal niet zo dramatisch. Wat veel dramatischer is, is het feit dat mensen met lage inkomens in steeds grotere mate aangewezen zijn op overheidssteun. Honderden toeslagen, huursubsidie. Steeds meer dingen die vroeger vrij gewoon waren, zoals een koophuis (of zelfs maar een min of meer warm huis), zijn voor de lagere inkomens niet meer bereikbaar. Maar het probleem zit hem vooral in krom beleid en door dat beleid ontstane tekorten, niet in het feit dat de "rijken" te weinig betalen en de "armen" te veel.



Waar we ons wel zorgen over moeten maken is dat heel veel van deze dingen ons verkocht worden als "zorgelijke tegenstellingen".