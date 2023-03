Rome, valt wel mee overigens.

Dit krijg je er nu van als groen links aan de macht is .. Allemaal gezellig in een kamer, in de kelder. Of een etage. Of gezellig, in een donker kerkertje. Ze vinden het blijkbaar zelf niet erg dat 200.000+ mensen (Die niet zoveel kunnen ?) per jaar ons land in willen - Terwijl we hier al vol zitten en de woningmarkt als een gevolg hiervan intussen jaren onder druk staat. De krimpflatie woning in Amsterdam is er in de praktijk een direct gevolg van. Het basis principe van vraag en aanbod, wordt in de praktijk niet begrepen door dit soort figuren.

Voor een pand binnen de gordel moet je nu eenmaal een mooi salaris meenemen. Dat was voorheen ook al.