Toch lullig dat de VS een handelsoorlog tegen de rest van de wereld begonnen zijn en dat die Abrams tanks een loze belofte lijken te zijn. Wat een Amerikaanse officier bij Defensenews een petting zoo noemde, inclusief die Britse Challengers.

F16's moeilijk moeilijk. A10's no go. En dat dan Zweden van Erdogan niet bij de NAVO mag , want de veel geschiktere Gripen C/D. Dit van dezelfde VS die niet wist hoe snel ze de Koerden in de steek moesten laten. De topman van Blackrock steekt 1,2 miljard dollar in zijn eigen zak. Voor de handelsmissies van die firma in Oekraïne gelieve u zelf te googelen.

En al die arme lieden, zowel Russen als Oekraïners, maar sneuvelen. En dan in het vrije Westen de dienstplicht weer willen invoeren. Bij mijn eerste opkomst hadden we in Duitsland nog een prima moslimmaat. Dat viel qua rantsoenen prima te regelen. Probeer dat nu nog eens, met al die uitzonderingen op de regel.