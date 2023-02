Haha CDA is toch compleet ongeloofwaardig geworden. En al helemaal vwb die C. D66 moet zich vooral druk maken over Volt. Ongeveer dezelfde patij. Ja, onder Hans van Miero en Jan Terlouw was't nog wat. Heb er toen op gestemd, al hoor je later dat Hans zijn ministerspost ook misbruikte. En de steeds terugkomende persiflages van Marcel van Roosmalen op Jan Terlouw in hun postcast 'Weer een dag' is super! Nee, vleesch nog visch, en eerder VVD-light dan tegen Progressie Wolk aanschurend! Ja ok, met de mededeling dat ze progressieve idealen hebben hebben ze vorige verkiezingen veel zetels behaald. Maar kijk alleen eens naar het aantal bakfietsen en bakvissen die op hun stemmen. De elite van NL (op zich vaak weinig mis met die mensen, maar zij zwemmen wel in Kaag's vijver). Vermoed dat de stemmers ook gemiddeld boven 3x modaal zitten. Vind het dan wel weer nobel van sommige ministers dat ze hun vette salaris voor een respectabele Kabinetspost inleverden. Zoals Ronald Plasterk ook eens deed. Toen hij niet zo ver van een nobelprijs af zat met zijn stamcelonderzoek. Maar hij was al lid van de PvdA. Naar verluid moest een respectabel aantal van de D66 bewindslieden eerst lid van de partij worden voor ze D66 mochten vertegenwoordigen. Dat blijf ik vreemd vinden. De groep bestaat uit (ff opzoelen): Kaag, Kaisa, Dijkgraaf (op iedereen is wel wat aan te merken, maar deze aardig doende meneer is 100% verantwoordelijk voor de belachelijk lage Leenstelsel-Compensatie! Zonder inflatiecorrectie ook nog eens, terwijl de rente % 'behoorlijk gezellig' meestijgen. Van Huffelen (die acteert zoals haar naam doet vermoeden) en Vijlbrief! Een compleet overbodige partij dus. Wil je kapitalistisch de grote econimische industrie helpen en egocentrisch de lusten en lasten verdelen. Wil je graag een maatschappij houden waarin iedereen absoluut ongelijk is, wil je een MP van jouw partij die naast egocentrisch en leugenachtig is, dan kun je toch als D66-er beter de VVD groter maken. En ben je een sociale D66-er, dan stem je op de wolk die maar niet voorbij wil drijven. Is mijn bescheiden mening. Hebben ook nu al, heftig aansprekende plannen. Terwijl de coalitie blijft proberen branden 🔥 te blussen die gewoon evenlater terugkomen in grotere intentie. Branden die zich ook voortdurend lijken op te splitsen in nieuwe brandhaarden van tot nationale ramp geëvalueerde crisissen.

Maar wat bout het allemaal met een wegglij MP. Ook van uw partij.

Vergis je echter niet: D66 en VVD zijn in Europa gewoon onderdeel van 1 fractie!

Ff uit mijn hoofd, geen samengaan maar samenwerking zou bij de progressieven logischerwijs meer van Denk, Sylvana (hoeveel er ook op die partijen tegen is, zie overeenkomsten) het ja van Eerdmans die bij 83 partijen zijn geluk zocht, Omtzigt, CU (zeker), net als PvdD en SP.