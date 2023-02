U mag weer. Samantha naar de heide om te wandelen en u zelf met de joggingbroek aan en een klets speciaalbier in een kelk LIVE op de Belg kijken naar wielrennen. De start van het klassieke wielerjaar, De Omloop, met onze nationale held Bauke Mollema - de Adelaar van Zuidhorn - die op 36-jarige leeftijd zijn debuut maakt op de Vlaamse kasseien. Schifting valt de verwachten op de wereldberoemde MUUR van Geraardsbergen op 16 kilometer van de finish. Hellingen hiero, kasseien hiero. Topfavorieten zijn Arnaud De Lie (Bel) en Tom Pidcock (Eng), die u mogelijk nog kent van deze video. Wij zetten in op een renner van Jumbo-Ketonen: Laporte, Van Baarle of Benoot. Bierkeuze: De Gruut!