De Nachthap.

Morgen komt ma eten, dus ik ben al bezig, zoals gebruikelijk.

Niet alleen omdat het bewerkelijk is, maar ook omdat ik zo de belasting van mijn lijf verdeel. En een goeie mise en place is natuurlijk belangrijk! Dan kan je veel bij de gasten zijn, en het koken is nog maar een eitje.

Morgen is het bio-dag. Ma is ook steeds meer van de bio, dus die zal in haar nopjes zijn!

Bio hoeft niet duur te zijn, als je maar in het seizoen kookt. En niet alles hoeft bio te zijn: rund uit Ierland of Zuid-Amerika en lam uit Nieuw-Zeeland is zo ook al prima.

We eten morgen een salade van bio-rode bietjes, bio-pastinaak (die bak je goudbruin met boter in de koekenpan tot zacht, zoals aardappeltjes) en een Iers biefstukje van 125 gram.

Ho, niet schrikken! Op het medium-rode biefstukje van 125 gram komen 100 gram medium-rode bio-kippenlevertjes, opgeleukt met zachte zoete bruine ui en gerookt spek. Ha!

Heerlijk al dat ijzerige bloed samen met die zachte zoete bruine ui en het rokerige spek. Je voelt de kracht in je lijf vloeien!

De salade heb ik zojuist vast gemarineerd, hier is hoe:

Neem een halve bio-citroen en knijp die met de hand aan gort boven een flinke kom. Eventuele pitjes eruit halen. Doe er evenveel bio rode wijnazijn bij. Verder flink zout en een theelepel fijne suiker. Even mengen. Dan een halve ui in fijne blokjes erbij en ff roeren.

Nu gaan we een pond voorgekookte bio rode bietjes fijnsnijden in de vorm die je wenst. Als je bv bietjes-carpaccio wilt maken, doe dan flinterdunne plakjes. Ik ben vandaag voor kleine blokjes gegaan. Daar is een snelle techniek voor, die mensen die wel eens huzarensalade maken zullen kennen! Nog even goed doormengen, en klaar.

Maar overnacht afgedekt in de koeling is nog lekkerder. En voor het serveren nog wat peterselie en/of basilicum erdoor helemaal. Scheutje olie voor de glans.

