Ja geen idee waar dit nu weer vandaan komt, maar er gold dus nog een altijd een OMT-advies (vragen aan internetarcheoloog wat dat ook alweer betekent) over testen en isolatie van het coronavirus. Maar dat geldt nu dus niet meer. Dat scheelt! Van nu af aan mag u uw collega's dus gewoon weer ouderwets onderblaffen alsof het 2019 is. Heerlijk. Zin in. Wij zijn even een paar danslessen bij Willem Engel (schijnt hele leuke man te zijn geworden opeens) boeken.

ALLEMAAL NAAR DE KROEG