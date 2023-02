:

Zelden of nooit lees ik argumenten waarvan ik onder de indruk ben. En dat Calimero-gedrag irriteert me nog meer dan het onbenul dat ervan afstraalt. Van PVV fans bedoel ik dan. Zodra er kritiek is meteen in die underdog kruipen, de slachtofferkaart. "We worden buitengesloten!" En opnieuw bevestigt het waarom ik PVV fans irritant volk vind. Uitdelen is hun sterkste punt, incasseren leidt meteen tot gejammer. Bloedirritant.

Dagelijks lees ik hoe hier met absoluut dedain over stemmers op "kartelpartijen" wordt geschreven en dat wordt met instemming en gejuich ontvangen. Heb je kritiek op de PVV dan schiet men onmiddellijk in de slachtoffermodus of in de underdog. Dat kruiperige, dat miezerige, er is weinig waaraan ik me meer erger dan dat kleine, benepene kruideniergedrag van PVV fans. Een tik uitdelen en dan meteen achters moeders rokken.