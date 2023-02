: Aardbevingen zijn een gevolg van Aardtektoniek. Landplaten schuren tegen elkaar of gaan over of onder een andere plaat door. Zo zal Italië in de loop der tijd verdwijnen, Afrika en Amerika zullen splijten en ga zo maar door. De Afrikaanse plaat drukt Italië plat en sluit de middellandse zee. Zal nog wel een paar miljoen jaar duren want het gaat met centimetertjes. Vroeg of laat worden de Vulkanen actief aldaar. Niets zal echter de ramp met de grootste super vulkaan op deze wereld overtreffen. De vraag is zelfs of we het overleven. Zit onder de VS in het Yellowstone park. Barst om de 600.000 jaar uit. een tikkende tijdbom met onvoorstelbaar destructieve kracht.