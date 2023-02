Nu we het toch over windmolens hebben. Is er dan helemaal niets meer heilig? Nee hoor, er is helemaal niets meer heilig. D66 wil ook gewoon windmolens op UNESCO werelderfgoed, in casu de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Niet dat we staan te springen dat ieder randje bos zomaar een stickertje of een stempeltje of een Natura 2000-keurmerk moet krijgen maar die voortdurende slingers aan het willekeurwiel om overal maar windmolens neer te pleuren onder het mom van 'ja het is nodig want het klimaat'. In de achtertuin van mensen, voor de neus van mensen, op zee, in buitengebieden, in de grote stad. Uitzicht, gezondheid, hinder, vogels, beschermd natuurgebied; het maakt echt allemaal geen zak meer uit. Die dingen moeten en zullen er komen, overal, desnoods met dwang, en als je daar als burger dan iets over zegt ben je een 'klimaatontkenner'. Bedankt hoor D66.