Vroeger was het af en toe wel interessant, afhankelijk van de gasten.

Maar het programma is al heel lang de laaf van het kabinet. Ten tijde van het eerste EU-referendum was er een "discussie" over de EU-grondwet... tussen 3 *voorstanders* van die EU-grondwet. We hoorden dus geen argumenten voor of tegen die EU-grondwet, argumenten deden niet ter zake. De discussie ging uitsluitend over de vraag of de nee-stemmers volslagen achterlijk; extreem kwaadaardig; of ernstig misleid waren. En hoe de "beschaafde" politici dan met die achterlijke, kwaadaardige en misleide kiezers om zouden moeten gaan.

Kortom het soort "journalistiek" dat je verwacht in China, Iran, Turkije, Rusland.