Verkiezingstijd. En daar zijn nu ook de proefballonnen van het Christen Democratisch Appel. Van de eens zo brede volkspartij is geen ene jota meer over, omdat ze de boeren en de vissers en de kwekers, het platteland, alle weilanden en de regio verraden hebben. Maar die willen ze nu terug! De partij, met nog maar een zetel of zes in de peilings kijkt niet langer naar 2030 of 2050, maar gewoon weer naar 1950. Toen geluk nog gewoon was, de rokken lang en sucadelappen op zondag door den man werden gesneden. Het CDA wil "rust, ruimte en een sterke ring rond gezinnen". Kortom: u krijgt van het CDA binnenkort een fok- en bevallingsbonus + nog meer ouderschapsverlof. Gaat heen en vermenigvuldigt u!

Verder wil de partij meer aandacht voor het belang van gezamenlijke feestdagen en de zondag als rust- of familiedag: "Lang klonk dit misschien als een ouderwets punt, maar de tijd is veranderd. De samenleving heeft een grote behoefte aan verbinding en ontspanning. Daarvoor is een gezamenlijke vrije dag belangrijk."



Amen