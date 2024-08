Soms, als alles tegenzit, lees je ineens een bericht dat je vertrouwen in de mensheid weer enigszins herstelt. "Een anonieme weldoener heeft de grote financiële problemen opgelost die Lisa en haar man troffen door het vergeten vinkje bij hun verzekering. Nadat hij het verhaal had gelezen, heeft de gulle gever besloten de volledige schuld van ruim 14.000 euro af te lossen."

De reden van de schuld: een vergeten vinkje bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dat feit op zich is dan weer een herinnering aan in wat voor KUTLAND we leven. Het gezin deed eerder deze maand hun verhaal bij Omroep Brabant en dat bleef niet onopgemerkt. "Lisa ontving een e-mail van de gulle gever waarin stond: "Ik las jullie verhaal en wil helpen." Even later mailt hij weer: "Factuur is betaald. Ga lekker verder met jullie leven en maak je geen zorgen.""