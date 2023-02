Sorry hoor maar als ik dat TV programma terugzie van de thema avond over corona waar Bruno Bruins dat briefje in zijn hand gedrukt kreeg dan krijg ik met terugwerkende kracht een heel ander gevoel dan destijds.

Ik was na die uitzending totaal in paniek.

Mijn kinderen zagen die uitzending ook en het is mijn taak als vader om me te ontfermen over hen dus ik heb toen gezegd dat zij niets te vrezen hadden want het corona virus slaat alleen toe bij ouderen en zwakkeren. Dat stelde hen een beetje gerust.

Maar een tijd later kwam er ook nog een speciale uitzending over corona bij jongeren. Er werd een groep jongeren gevolgd die zich niet zo kiplekker voelde en eentje kwam zijn bed niet meer uit. Hoe ze die jongeren gevonden hebben is mij een raadsel maar ze hebben er een uitzending van een uur van weten te maken. Sindsdien was de paniek compleet.



En met terugwerkende kracht dus kijk ik daar nu heel anders tegen aan.

Dat proces is trouwens langzaam op gang gekomen en ik heb er al wel eens iets over gezegd in de panelen dus ik ga niet herhaling vallen.