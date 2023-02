Het is gewoon zoals jullie het feitelijk stellen: de rauwe werkelijkheid mag worden gezien.

Maar nu ik door een niet bijzonder eenvoudige periode ga besef ik als geen ander dat vooraf een waarschuwing vooraf best wel heel wenselijk kan zijn. Zodat je bijvoorbeeld bij digitale media een klikwaarschuwing kijk dat er een zeer heftig beeld komt: "Volgende afbeelding kan zeer schokkend worden ervaren, weet u zeker dat u dit wilt zien?" Of dat bijvoorbeeld in een programma een waarschuwing vooraf komt, zodat je weg kan zappen. Of dat aan de voorkant van blad of krant de heftige inhoud een tekstuele waarschuwing krijgt.

Vroeger dacht ik daar echt niet over na. Dacht: gewoon doen, komen ze maar niet. Maar dat is nu wel even anders geworden. En technisch is er veel mogelijk.

Wel is het bepalen van de grens bij plaatsing lastig: wanneer wel of niet een waarschuwing bij twijfel?

Maar wat zeker niet zou moeten is gaan censureren zodat we het niet bij voorbaat al maar niet laten zien. Dat zeker niet. Bij het vele nieuws in tekst kan afstompen optreden, maar een schokkemd beeld komt vrijwel altijd binnen. Dus ja, wel laten zien na een waarschuwing wellicht? Het fijne ervan is dat de tekst dan wel beschikbaar is en de keuze er is inhoudelijk erover te lezen zonder het te hoeven zien.