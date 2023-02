Okee we hebben dus een asielcrisis en dít is opeens een oplossing: "Een Kamermeerderheid wil asielzoekers opvangen buiten de EU, bijvoorbeeld Rwanda." Gaat natuurlijk nooit gebeuren, want het is verkiezingstijd en alleen dán blèren de vvd en het CDA heel hard mee met de oppositionele rest, en na de verkiezingen staat Eric 'hoe meer asielzoekers hoe beter' van der Burg weer hoogstpersoonlijk Mieles uit te delen bij het Wees Welkomloket. Maar het zou wel echt fokking grappig zijn. Zo'n Marokkaanse dakhaas die in z'n hoofd al portefeuillepatrouille loopt in Ter Apel, om terecht te komen in RWANDA en dan is het nóg kutter dan in Marokko roflol. Allemaal volgens Deens model, maar dat zijn sociaaldemocraten (hoi PvdA) en dat is vanzelfsprekend racisme. Dream on, dus!