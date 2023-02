Ik zat in 1971 een keer te kakken op de plee in de trein. Deed de conducteur met zijn sleutel de deur open omdat hij dacht dat ik een zwartrijder was. Erger nog, hij nam mijn kaartje in beslag en mocht ik het zelf uitzoeken.

Ik heb dat zo vernederend ervaren dat ik nooit meer met de trein heb gereisd. Ik heb een auto gekocht en tank benzine in België zodra die ook maar even goedkoper is. Ik woon trouwens langs het traject Utrecht-Breda, daar willen ze om Tachtigjarige Oorlog redenen nog steeds geen spoorlijn aanleggen. Brabant is maar wingewest, wij hebben nooit meegevochten met die oorlog, alleen ondergaan.