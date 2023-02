In alle Nederlandse en Belgische kranten (de Telegraaf wellicht uitgezonderd) wordt dezelfde woke onzin gepredikt. De content van de dagbladen van Mediahuis en DPG Media is volkomen inwisselbaar en de neuzen staan allemaal dezelfde kant op. Of het nu over de zegeningen van de Europese Unie, Oekraïne, vaccinaties, migratie, islam, het klimaat en “extreem-rechts” gaat: nergens in de mainstream media lees je nog een dissident geluid, en al helemaal niet onder de columnisten en opiniemakers van de dagbladen. Het zijn lakeien, hofnarren, buttplugs en laven die allemaal braaf naar their masters voice in Vlaanderen luisteren. De masters zijn drie families die op goede voet staan met het Belgische koningshuis en de machthebbers, archaïsche Belgicisten die een bloedhekel hebben aan de Vlaamse Beweging en aan het Vlaams Belang omdat die de status quo bedreigen. Globalisme tegen patriottisme dus.

De puissant rijke Van Thillo bezit DPG Media: Trouw, het Parool, de Volkskrant, Algemeen Dagblad, Het Laatste Nieuws, Nu.nl en Humo.

De Leysen-dynastie heeft Mediahuis: De Standaard, Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen, De Gentenaar, Het Belang van Limburg, Metro, De Limburger, NRC Handelsblad, De Telegraaf, en de dagbladen van Holland Media Combinatie.

De familie De Nolf-bezit Roularta, met o.a. Elsevier Weekblad, Knack en Le Vif/L'Express, Trends, een hele reeks Nederlandse en Belgische kappers- en damesbladen en Sport Voetbal Magazine. Daarnaast bezit Roularta een van de grootste drukkerijen van België waar ook The Economist gedrukt. De Nolfjes zorgen goed voor zichzelf.

Vorige week in mijn vaste vrijdagpreek voor HP/De Tijd schreef ik: in alle kranten van de mammoetconcerns staan dezelfde overheidsdecreten, die gepresenteerd worden als eigen onafhankelijke nieuwsgaring. Daarnaast krijgt de lezer dwingende informatie over houtkachels, en wordt hem geadviseerd niet meer met het vliegtuig en de auto te reizen, geen vlees meer te eten (halal schaap tijdens slachtfeest mag wel), niet meer te roken en te drinken, geen suiker meer te consumeren (dikke mohammedaanse kindertjes tijdens suikerfeest uitgezonderd), geen frisdrank meer te slurpen, geen vette bek meer te halen bij zijn vertrouwde snackeria maar…een tietloze kerel met een stijve lul en een paar enorme kloten die zegt dat hij zich in het zwembad wil omkleden bij de meisjes onder de 14 omdat hij zichzelf als een meisje van 12 identificeert, moet de brave lezer van bijvoorbeeld het Algemeen Dagblad, diep in de negorij van Nederland, daarentegen volstrekt normaal vinden.

De Vlaamse mediabedrijven worden rijkelijk gesubsidieerd via de distributie via de post, bovenop de gigantische winst die ze al maken. Zo kreeg DPG Media een lening van 100 miljoen euro van de Europese Investeringsbank, bovenop een pak Belgische subsidies, en steunt de federale regering de distributie van papieren kranten tot 2027 met nog meer belastinggeld: 750 miljoen euro.

Voor wat hoort wat, zou je denken, en: wiens brood men eet, diens woord men spreekt. En dan is er de corruptie: concurrentiewaakhond BMA deed onlangs in verband met dat onderzoek huiszoekingen bij DPG Media en dat leidde tot het ontslag van de CEO van de Belgische PTT.

Bpost krijgt vette subsidies om al die kranten met de juiste boodschap voor half acht 's ochtends door de brievenbus te schuiven. Er zijn sterke vermoedens dat er verboden afspraken werden gemaakt in de aanbestedingsprocedure voor een nieuw contract om kranten en tijdschriften te leveren. Inmiddels heeft Mediahuis ook Ierse kranten gekocht met Belgische overheidssubsidie, en nu zet de mogul zijn tanden in de Duitse markt. Handig voor Timmermans en Verhofstadt, een vertrouwd mediakanaal dat niet alleen de Benelux afdekt, maar straks misschien wel heel Europa. Waar stopt de ambitie van de Vlaamse mediamagnaten ? Wie gaat ze stoppen? De kartelwaakhond blijkbaar niet.

En dan de juice: Van Thillo is bevriend met premier Alexander De Croo en er is het hardnekkige gerucht dat De Croo ging skiën met Van Thillo tijdens de lockdown. Nog betere juice : de hele zaak rond De Croo en de Italiaanse pornoster Eveline Dellai die werd doodgezwegen in de Belgische en Nederlandse pers. Zonder twijfel na richtlijnen van hogerop. Er is natuurlijk de MeToo-zaak (die toegedekt werd bij DPG) rond Jaak Smeets, de directeur-uitgever die alle Vlaamse en Nederlandse kranten jarenlang aanstuurde, en zo de rechtstreekse baas was van de hoofdredacties van onder meer Het Laatste Nieuws, De Morgen, Dag Allemaal en Humo, De Volkskrant, Trouw, Het Parool en het Algemeen Dagblad, waar hij de hoofdredacteurs aanstuurde. Yves Gijrath tegen de Linda:

“Dan komt er zo’n positief persbericht over goed overleg, nieuwe uitdagingen, je kent het allemaal wel. Maar de werkelijke reden was heel zwaar seksueel grensoverschrijdend gedrag van deze man”, aldus Gijrath. “En wat ik interessant vind is dat alle Nederlandse hoofdredacteuren hier vanaf wisten.” Zelf ging hij in gesprek met oud-CEO Christian van Thillo van DPG Media die destijds de directeur was. “Hij heeft drie uur lang bij mij op het kantoor gezeten. Ik heb hem gezegd: je hebt het hartstikke goed gedaan door die man in 2016 buiten te zetten”, vervolgt hij. Alleen begrijpt Gijrath niet dat het nieuws niet wereldkundig is gemaakt. “Het is de meest pure vorm van lezersverraad die ik ooit heb gezien in de historie van de journalistiek. Ze willen alles weten en vertellen, maar gelden er dan andere spelregels voor de eigen journalisten van DPG?”

Kim van Keken en Joost Ramaer schreven voor VN een geweldig verhaal over de macht van Van Thillo, die uiteraard briesend reageerde.

Nog zorgwekkender is dat de Belgische mediabedrijven met behulp van Belgische staatssteun en met kennelijke goedkeuring van het Torentje het Nederlandse medialandschap opkochten. In Nederland zijn er gelukkig nog een handjevol onafhankelijke websites en blogs, en Vlaanderen heeft ‘ t Pallieterke, Doorbraak en 'tScheldt.

DOORBRAAK: De linkse media leven in een bubbel, zij denken dat ze vertolken wat er leeft.

Doorbraak over Doorbraak: een politieke nieuws- en opiniesite die verder gaat dan de waan van de dag. Lezers vinden bij Doorbraak achtergrond, analyse, interviews en redactionele standpunten maar ook tegendraadse opinies. Doorbraak wil ertoe bijdragen dat er verschillende visies aan bod komen in de Vlaamse media en het evenwicht herstellen waar dat ontbreekt. Wij bieden ruimte aan uitgesproken meningen zolang het debat binnen de krijtlijnen van het democratische debat blijft.

Pieter Bauwens is de keurige, sympathieke en bescheiden hoofdredacteur van Doorbraak. Bauwens: "links roept dat wij het bedje van Vlaams Belang spreiden door onze manier van berichtgeving. Wij werken niet mee aan het cordon sanitaire, de schutkring. We zouden een forum aan complotdenkers geven, aan antivaxxers. Daarvoor klonk het dat we een forum gaven aan klimaatontkenners. We worden altijd geframed, in een hoek gezet. Omdat we de consensus niet volgen. Vroeger was je een neonazi, nu een complotdenker. En daarmee eindigt ieder gesprek. Rechts heeft de meerheid in Vlaanderen maar daar zie je niets van terug in de media van de diverse mediagroepen. Neem het verhaal van premier De Croo en de pornoster, tijdens de coalitievorming notabene. Ik ben er van overtuigd dat hij Van Thillo heeft gebeld, met de vraag om het schandaal uit de media te houden. Wetstraatjournalist Wouter Verschelden bracht dat uit in zijn boek Doodgravers van België , Die man is in de pers afgebrand maar het nieuwtje geraakte plots in een stroomversnelling. Op social media dan toch, want in onze mainstream media bleef het stil. De affaire speelde zich af tijdens de regeringsvorming die zou zijn vertraagd omdat de Croo chantabel was. Er zou een interview gemaakt zijn met de dame in kwestie, Eveline, maar dat is nooit geplaatst. Toch niet in Vlaanderen,n Italië en elders in Europa was het wel groot nieuws.”

P-Magazine, een onafhankelijke Belgische mannenwebsite schreef dit over de kwestie: Alexander De Croo liep een blauwtje bij de Italiaanse adultster Eveline Dellai. Een heerlijk sappig verhaal, met de Belgische pornokoning Dennis Black Magic als spil. Het nieuws ontplofte in Italië, nadat een magazine een interview deed met Eveline Dellai, waarin zij ‘de roddel’ bevestigde. Het Vlaamse Twitter-land ontplofte alweer, en mensen begonnen zich af te vragen hoe het in godsnaam mogelijk was dat de grote Vlaamse media dit nog steeds verzwegen.

Bauwens: "de kranten zijn vrijwel allemaal woke en politiek correct. De redacties leven in een stolp. Leyssen of van Thillo hoeven niet eens waarschuwend te bellen maar de redacties, die doen aan zelfcensuur. Je steekt de Rubicon over als je iemand van het Vlaams Belang interviewt. Ook de VRT heeft een monopolie op duidingsprogramma’s, altijd dezelfde gasten, altijd dezelfde vragen heel voorspelbaar. Er is een klein beetje hoop want afgelopen weekeinde stond er in Zondag, een gratis krant van Roularta die op zondag bij de bakker ligt, een interview met Roosmarijn Becker van het Vlaams Belang, over haar strijd tegen kanker. Dat is toch een hoopgevende doorbraak in het cordon sanitaire.

Bauwens: Vorige week werd ik uitgenodigd voor een aperitiefgesprek bij een vereniging, samen met een VRT-journalist die net een boek heeft gepubliceerd. Ik zou hem daar een paar vragen over stellen maar hij weigerde te komen omdat ik het was, de hoofdredacteur van Doorbraak. Diezelfde journalist wilde ik interviewen, maar hij moest eerst de vragen zien. Nou ja. Mensen vragen mij: waarom zien we u nooit bij de Afspraak. Het antwoord is simpel: ik word nooit gevraagd.

Maar wij blijven groeien, ze kunnen niet meer om ons heen: maandelijkse 250.000 unieke bezoekers van de website. De papieren oplage is 10.000 en is overal te koop. Ruim de helft van de Vlamingen wordt geminoriseerd. De linkse media leven in een bubbel, zij denken dat ze vertolken wat er leeft. Onderzoeken naar het feit dat er veel mensen afhaken in de media concluderen dat mensen de kranten niet meer geloven. Altijd dezelfde meningen. En het wordt alleen maar erger, neem de zaak van Mattias Desmet, die gecanceld is. Wij lieten hem aan het woord.”

Mattias Desmet is professor klinische psychologie verbonden aan de Vakgroep Psychoanalyse en Raadplegingspsychologie van de Universiteit Gent. Hij heeft een doctoraat in de psychologie en een masteropleiding in de statistiek. Zijn specialisatie is psychoanalyse. Korte inhoud van het boek van Desmet: Het door Hannah Arendt opgeroepen dystopische toekomstbeeld dat na de val van het nazisme en het stalinisme er een nieuw soort totalitarisme zou oprijzen, geleid door saaie bureaucraten en technocraten, tekent zich merkwaardig realistisch af aan de maatschappelijke horizon. Totalitarisme is geen historische toevalligheid. Het is het logische gevolg van een waanachtig geloof in de almacht van het menselijke verstand; het is het symptoom bij uitstek van de Verlichtingstraditie. Het boek presenteert een glasheldere psychologische analyse van de historische opkomst van totalitarisme en het ermee verbonden fenomeen van massavorming. Het presenteert daarbij een bijwijlen genadeloze maatschappijkritische analyse van fenomenen als de woke cultuur, de Black Lives Matter-beweging en de angstcultuur die tot een hoogtepunt kwam tijdens de coronacrisis.

Het laatste nieuws over de Desmet in Het Laatste Nieuws: Professor psychologie Mattias Desmet (UGent) mag niet langer alleen zijn vak ‘Cultuur en Maatschappijkritiek’ geven. Eerder getuigden studenten tegen Het Laatste Nieuws hoe hij in zijn lessen “flirtte met vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Holocaust”. Ook zijn boek ‘Psychologie van het totalitarisme’ wordt geschrapt, omdat de UGent oordeelt dat het - met stellingen dat niet het virus, maar wel een proces van “collectieve hypnose” het probleem was tijdens de pandemie - niet voldoet aan de wetenschappelijke standaarden.

‘t Pallieterke: het weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter

‘t Pallieterke is een Belgische uitgeverij en satirisch weekblad van Vlaamsgezinde en rechts-conservatieve strekking. Het "weekblad voor mensen met een goed hart en een slecht karakter" noemt zich niet partijpolitiek gebonden, non-conformistisch en heeft als motto "Wat niet lachend gezegd kan worden is de waarheid niet".

‘t Pallieterke zetelt in Grimbergen, het schattige dorpje met de bierbrouwende monniken en de gigantische Sint-Servaasbasiliek. Pieter van Berkel heeft Nederlands bloed en woont in Belgisch-Limburg, net over de grens bij Maastricht.

Mijn geschriften zijn er altijd met liefde gerecenseerd en ik was een paar keer het onderwerp van hun potkast . Mijn liefde voor het blad werd beantwoord met een maandelijkse column.

AvA: "Hoe zou je het Vlaamse medialandschap willen vergelijken met het Nederlandse? Is er ruimte voor een Vlaamse GeenStijl?"

“Het Nederlandse medialandschap is intussen gewoon een verlengstuk geworden van het Vlaamse, aangezien DPG, Mediahuis en Roularta intussen zowat bij jullie hebben opgekocht. Met Belgische overheidssteun nota bene.”

“Jullie hebben gelukkig wel nog enkele grote dissonante geluiden, zoals De Telegraaf, Elsevier en natuurlijk last but not the least: GeenStijl.”

“Je moet weten dat bijna één op twee Vlamingen voor de N-VA (onze JA21) of het Vlaams Belang (onze PVV) stemmen, maar dat standpunt wordt nauwelijks of niet in de reguliere media vertolkt. De media hier zijn al geen grote liefhebber van de eerste partij, maar de tweede is de baarlijke duivel. Hoewel het VB helemaal voorop ligt in de peilingen worden ze zelden uitgenodigd in praatprogramma’s.”

“De zaak wordt extra wrang als je weet dat Vlamingen, de meerderheid van de bevolking, een minderheid zijn in de federale regering. De Vlaamse grondstroom wordt dus dubbel gemarginaliseerd.”

“Je hebt ook een hele demoniseringsmachine, waarbij mensen die buiten het gelid lopen keihard worden aangepakt. Loop je als linkse hippie mee op een coronabetoging waar ergens ook neonazi’s aanwezig zijn? Dan ben je ook een neonazi. Guilt by association. Zo potsierlijk wordt het soms.”

“Je hebt dus een complete verschraling van het medialandschap. Het maakt niet uit of je De Standaard, De Morgen of Knack openslaat. Overal lees je dezelfde eenheidsworst: linksliberale woke onzin. Op basis van de inhoud kun je die kranten niet van elkaar onderscheiden. Dat is natuurlijk dubbel nefast: een groot deel van de bevolking wordt niet vertegenwoordigd, maar de democratische bandbreedte en ruimte voor debat is ook ontzettend klein.”

“Er is dus zeker ruimte voor een ‘Vlaamse GeenStijl’. Er zijn natuurlijk verschillen maar ik denk dat wij hier tot op zekere hoogte die rol spelen: wij zijn scherp, een beetje stout, hebben gevoel voor humor en brengen het nieuws dat anderen niet durven brengen. Ik ben trouwens al van in mijn tienerjaren fan van GeenStijl.”

“Het leuke is dat we wel degelijk impact hebben op de politiek. We worden haast religieus gelezen door bepaalde politieke families. Het is altijd leuk om Vlaamsgezinde politici – niet alleen die van Vlaams Belang of N-VA - in het vragenuurtje van het Parlement naar ons te horen verwijzen, iets wat best wel gebeurt.”

"Hoe zie jij het mediakartel van de drie families, met hun nefaste wurggreep?

Denk je dat de drie families een woke agenda hebben?"

“De verstrengeling tussen de macht en de kranten, in Nederland en België, is zorgwekkend. Kijk naar de affaire van De Croo en de Italiaanse prostituee. Hoewel het voorpaginanieuws was in Italië werd het hier uit de kranten gehouden. De kwestie zou de regeringsvorming hebben vertraagd, dus het had wel degelijk politieke relevantie. Andere prostitutieschandalen, bijvoorbeeld eentje met een N-VA-politicus, werden dan weer wel breed uitgesmeerd in de media. En toen premier De Croo een nieuwe hond aanschafte was dat dan weer wel belangrijk nieuws. Maak dat de kat wijs. Iedereen weet dat Van Thillo bevriend is met De Croo en dat hij hem graag een handje helpt met de promo.”

“Ik betwijfel of Van Thillo & co zelf woke zijn ofzo. Ik zie die inhoudelijke eenheidsworst op krantenredacties als een natuurlijk selectieproces. Journalisten en universitairen zijn sowieso wat linksiger, dus zullen zij ook eerder openstaan voor mensen die hetzelfde denken. Mogelijk zit er ook een verkoopsstrategie achter. Al zegt men weleens: go woke get broke. Misschien hebben ze gewoon slechte marketeers in dienst.”

“Je kan veel kritiek hebben op de vroegere verzuiling, maar toen was er tenminste pluralisme in het medialandschap. De Standaard noemt zichzelf niet links, de Morgen wel. Dat is het enige verschil. De Standaard had vroeger op de voorpagina AVVVVK staan: Alles voor Vlaanderen Vlaanderen voor Kristus. Nu neigt die krant naar Groen, zoals de meeste kranten eigenlijk.”

Pieter heeft een geweldige rubriek: Woke van de Week. Hier een van zijn leukste!

Nog even terug naar de ‘t Pallieterke. Pallieter is een streekroman van de Vlaamse schrijver en dichter Felix Timmermans, gepubliceerd in 1916. De roman is vernoemd naar zijn hoofdpersonage Pallieter, een levensgenieter die leeft onder het motto ‘pluk de dag’. Zowel in Vlaanderen als in Nederland werd Pallieter gigantisch populair. Dat de roman zo succesvol werd onthaald, had deels te maken met het feit dat het boek in volle oorlogsperiode uitkwam. In deze omstandigheden werd een roman vol levensvreugde en genot met open armen onthaald. In de loop van de jaren 20 begon Timmermans’ succes bij de meer verfijnde literaire kringen af te nemen. Pallieter werd in 1920 ook door de katholieke kerk verboden omdat Timmermans erin zou spotten met het katholieke geloof. Vandaag wordt Pallieter vooral als ‘bravige heimatliteratuur’ bestempeld, waarbij de verheerlijking van de eigen bodem centraal staat. In deze context wordt de roman vaak gelinkt aan het Vlaams-nationalisme.

De bengels van ‘t Scheldt.

Een redactrice van ‘t Scheldt, die graag anoniem blijft omdat alle medewerkers onder een pseudoniem werken: "het kranten- en bladenlandschap in Vlaanderen is verschrikkelijk verschaald. De grote drie hebben de koek netjes verdeeld en laten elkaar met rust: pax media. Dat heeft tot gevolg dat Vlaamse journalisten lui en vadsig zijn geworden. Er speelt geen concurrentie meer, je moet niet meer elke dag de beste proberen te zijn.. Dat zie je als een krant vastneemt. Kouwe pap, eenheidsworst, kritiekloos en zouteloos gelul. Bovendien kan je na een week op zoek naar een nieuw rood potlood als je alle fouten tegen correct Nederlands zou aanstrepen in je krant. Het métier is verdwenen. Voor altijd? Nee, dat weiger ik te geloven. Ooit komt er nog wel eens tegenbeweging op gang. Hoop ik. De agenda van de grote drie: geld verdienen met brood en spelen. Onderschat de lezer en ga dan nog lager. Kassa! Onze achterban bestaat voor een stuk uit de 'deplorables', mensen die al dan niet terecht vinden dat ze niet meer gehoord worden door de politiek. Stukken en cartoons van 't Scheldt circuleren ook overvloedig in rechtse en conservatieve middens. We worden ook gewaardeerd omdat we een beetje anarchistisch zijn: we durven met iedereen en alles de draak steken. Dat spreekt lezers van alle gezindten aan. We krijgen trouwens tips vanuit het hele politieke spectrum en van federale en Vlaamse ambtenaren.

We weten dat alle journalisten en politici van alle partijen 't Scheldt bij hun favorieten hebben staan. De politici lezen 't Scheldt om te gniffelen over het lot van hun collega's of partijgenoten die we op de hak nemen. Er is zeker een overlap met lezers van Doorbraak en die van 't Pallieterke. Wie Doorbraak leest, is wellicht op zoek naar het nieuws van de dag. Doorbraak werkt met professionele journalisten, die correct worden vergoed. Ze willen meer en meer een nieuwssite worden. 't Scheldt zit niet elke dag op het nieuws. Wij proberen satirische analyses te brengen. Het aandeel van cartoons is momenteel wat te groot bij 't Scheldt. De stukken 'verdwijnen' te snel in de flow. Ik voel me zelf eerder anarcho-liberaal dan correct rechts. Enkele medewerkers zitten op dezelfde lijn, er schrijven ook medewerkers die eerder bij extreem-rechts aanleunen. Soms slaat de slinger van de ene naar de andere kant. Al onze medewerkers zijn vrijwilligers: ze hebben een job in de privé, in de academische wereld, in het onderwijs, ze werken als ambtenaar, ze zijn boekhouder, bedrijfsrevisor of ze hebben een eigen bedrijf. Of ze zijn gepensioneerd: ja, ook ouden-van-dagen worden getolereerd bij 't Scheldt. Al deze mensen hebben een groot hart voor 't Scheldt, maar ze willen niet ge-out worden als 'tScheldt-medewerker.

Enkel Hector Van Oevelen (ex-'t Pallieterke) en Jef Elbers publiceren in 't Scheldt onder eigen naam.

Ik ben het soms niet eens met stukken die ' tScheldt publiceert, maar anderzijds heb ik al altijd kunnen schrijven wat ik wil. Nog nooit teruggefloten. Soms overleggen we met enkele kernmedewerkers over een ingezonden stuk. Eigenlijk is een stuk nog nooit om inhoudelijke redenen geweigerd, wel omdat het zo verdomd slecht was geschreven dat je ogen er spontaan van gingen tranen. We willen geen bah-stukken op 't Scheldt. Twee jaar geleden vond er bij een medewerker van 't Scheldt een inval plaats om zes uur 's ochtends, en vervolgens een huiszoeking. 't Scheldt had geschreven dat we de hand hadden kunnen leggen op enkele dossiers die schadelijk zouden kunnen zijn voor (vooral liberale) politici. De inval kwam er op initiatief van de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl. Er was echter geen klacht ingediend bij Byl tegen 't Scheldt. De man handelde op eigen initiatief, zei hij. Dat kan en dat mag: een onderzoeksrechter kan bij vermoeden van misdaad zélf een onderzoek instellen, maar dat gebeurt hoogst uitzonderlijk. 't Scheldt ging op onderzoek uit en al gauw bleek dat Byl de opdracht had gekregen van liberale logebroeders. Bij de huiszoeking werden dossiers in beslag genomen die tot op de dag van vandaag niet zijn terugbezorgd aan 't Scheldt. Gelukkig hebben we van alles kopieën, die op veilige plekken worden bewaard. Bedreigingen zijn (meestal) anoniem en komen uit de hoek van de linkse politiek correcte kerk. 't Scheldt krijgt ook bedreigingen van viroloog Marc Van Ranst. Die man heeft al meermaals getweet dat hij ervoor zal zorgen dat 't Scheldt een publicatieverbod krijgt."