"In het Turkse Iskenderun wordt Hatice uitgegraven door haar zoon."

is een gevolg van:

"De aardbeving kan het politieke lot van Erdogan bezegelen"

Quote: "De woede van burgers richt zich niet alleen op de gebrekkige hulpverlening, maar ook op de slechte kwaliteit van de gebouwen. Want hoewel de bouwvoorschriften zijn aangescherpt in reactie op de aardbeving van 1999, zijn duizenden gebouwen ingestort. Daar zitten ook veel nieuwe gebouwen tussen, zoals een enorme flat in Antakya die tien jaar geleden is opgeleverd. Die is gebouwd door het bekende bedrijf Rönesans, dat nauwe relaties heeft met de regering en miljarden euro’s verdiende aan openbare aanbestedingen. Dit leidt tot vragen over de bouwhausse onder het bewind van president Erdogan."

Bedrijf is een van de "bende van 5" zoals ze worden genoemd (5 grote bouwbedrijven) die dikke maatjes zijn met Erdo en zijn partij en vaak ook nog eens lid van die partij. Kun je wel raden wie er daar prive heel erg rijk van zijn geworden.

Overigens leidt dat niet tot vragen zoals in de quote van artikel eufemistisch wordt gezegd maar is al decennialang bekend maar mag niet gezegd worden ivm repressie regering. Maar goed, journalist is waarschijnlijk bang om zijn accreditatie te verliezen. Hey, alweer die repressie van de Turkse staat.