Nou, daar issie hoor. De kortverwachte nieuwe single van Lil' Autodeurkunstenaar samen met zijn beste vriend Boef, nu zijn andere beste vriend Mohammed J. in de cel zit. Blabla zij ging vreemd, zij neemt dope, hij staat erboven en het is allemaal het ergste voor het kind. Wat een truttengevecht. Wij zijn er nu wel uit. Ze houden heel Nederland voor de gek. Het is een reallifesoap, genaamd Slechte Tijden Slechte Tijden, en ze zijn zelf de hoofdrolspelers. De rol van Lil' Kleine wordt gespeeld door Jorik Scholten en de rol van Jaimie Vaes wordt gespeeld door Jocelyn Wildenstein. De regisseur van het verhaal is Johan Nijenhuis, van die zoetsappige Costa! en Liever Verliefd-knuffelcinema, want de ending moet natuurlijk wel happy zijn. Dan hebben ze alleen nog maar een soa, maar het geweld en het drugsgebruik bleek een grap. Op de aftiteling staat dan ook heel groot een boodschap van de Blijf van m'n Lijf Groep want het was allemaal maar een realitycheck naar onszelf. Doe je wel lief genoeg voor je vriendin? Neem je af en toe een bosje bloemen mee? Zorg je ervoor dat je het hoofd van je vriendin NOOIT tussen een autodeur klemt? De muziek is van Boef - die wel hard kan rappen, maar die gepitchte crack als refrein - dude, kap daar gewoon mee. Koen Kardashian wordt gespeeld door iemand anders met Lego Blokje 4 als hoofd, voor de rol van Estelle Cruijff hebben ze Olcay Gulsen weten te strikken. Olcay kroop helemaal in haar rol door voorafgaand aan de opnames een jaar lang botox te injecteren en met een Joe Blow-fietspomp haar lippen op te blazen. De opnames vonden plaats op Ibiza en in Doetinchem-Zuid. Bowgie de hond wordt gespeeld door Lassie - helaas is hij al na 1 aflevering gestorven aan een overdosis coke. Trap er niet in mensen, het is een truc.