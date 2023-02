Dat gangstertje spelen was in de tijd van NWA best geinig. Die jongens hadden nog een echt ghetto-verleden waar ze over konden dichten. En het was ook allemaal niet heel serieus. Maar als ik anno 2023 NL rappers hoor over stacks bouwen of zo'n met geld smijt-gebaar zie maken dan krijg ik kromme tenen. Best wel heel sneu.