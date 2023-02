Jahaaaaa de islam is ook stom maar weet u wat óók stom is? Die streng gereformeerde zwartkousenkerkjes in (op) plekken als Urk waarvan de kerkgangers allemaal bij elkaar in bed liggen en zich op het internet aftrekken op de raarste dingen, maar als er twee heertjes hand in hand lopen schieten ze collectief in de kramp. Nu dit weer: de Christelijk Gereformeerde Kerk in Zwolle laat 'samenwonende homoseksuelen toe bij het heilig avondmaal' en dat is een doorn in het oog van de broederkerk op Urk, want homo's vies. En dus 'verbreekt de kerk op Urk' de banden met de kerk in Zwolle, en als kerkgangers uit Zwolle lid willen worden van de kerk op Urk moeten ze eerst door de ballotage: "Het is afhankelijk van een gesprek over bepaalde standpunten", aldus dominee Alwin Uitslag. Of die kerkgangers homo's wel goor genoeg vinden, dus. Het is inmiddels 2023 en het is nog steeds heel erg moeilijk andere mensen gewoon te laten zijn wie of wat ze willen zijn en van wie ze precies willen houden. Homoseksualiteit is geen ziekte, homohaat is een ziekte, en geloof is de woekerende kanker die het allemaal veroorzaakt. En dat terwijl ze Teun Föhn hebben!