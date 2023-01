Daar heb ik het helemaal niet over, of het weinig is.

Is zeker niet weinig, eigenlijk best veel.

Maar dit in reactie op mensen die zeggen dat docenten meer geld moeten krijgen.

Maar nog meer geld geven gaat niet werken.

Kijk maar hoe het in de zorg gaat, daar lopen meer verpleegkundigen weg dan dat erbij komen.

Reden? Ze kunnen hun werk niet meer normaal doen. Hier zijn ze geen verpleegkundige voor geworden.

Leraren klagen over hetzelfde.

Nog even tot hun pensioen en dan zijn ze er vanaf.

Zo zou het toch niet moeten zijn.