Dus wij klikkerdeklik klikken:

NU AL IN FRANKRIJK BLIJVEN 186 SKISTATIONS DICHT

PARKEERPLAATSEN LEEG

STOELTJESLIFTEN VERROESTEN

FENOMEEN TREFT ALLE BERGKETENS

Oooo neeeeee! Wij direct kachel 1 graad lager zetten & dieselauto inruilen

"'Het gaat in 90 procent van de gevallen om zogeheten microdomeinen. Als we de lengte van de gesloten skipistes berekenen en we vergelijken die met de omvang van het hele Franse skigebied, dan stellen we vast dat Frankrijk slechts 2 procent heeft ingeboet, wat eigenlijk heel weinig is'. Anders dan verwacht legt de onderzoeker de oorzaak niet zozeer bij de klimaatverandering – 'al zal die de trend wel versnellen, zeker in het laag- en middelgebergte' – dan wel bij de economische realiteit: 'Je hoort vaak dat de skistations dichtgaan omdat er geen sneeuw meer ligt. Neen, ze sluiten omdat ze niet winstgevend zijn'."

Zucht