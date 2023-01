Kijk. Eerst had je dus één talkshow op televisie. Dan werd er iemand uitgenodigd, daar werden vragen aan gesteld, de ene keer kwamen er slimme antwoorden op, de andere keer domme, maar de kijkers vond het reuze spannend allemaal. Daardoor keken er heel veel mensen en wilde iedereen die bij de televisie werkte ook een talkshow maken. En toen waren er dus opeens heel veel talkshows. En nog meer talkshows. En nog meer talkshows. Op een goede dag waren de onderwerpen op, maar er bleven maar talkshows komen. Zoveel talkshows. Allemaal talkshows. En toen had je dus Henk Krol. Henk Krol bestond helemaal niet, maar hij zat wel altijd in een talkshow. En je had Fred Teeven. Die bestond ook niet, maar hij gaf wel altijd lekker gevatte antwoorden in de talkshows. En je had Jan Slagter. En toen was er iemand jarig. "Zullen we het over inhoudelijke zaken gaan hebben?"