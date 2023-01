Korte kloosried omdat het kan:

In een bruisende studio bespreekt Nadia vanaf 1 mei de meest uiteenlopende onderwerpen met gasten en publiek.

Welja, bruisende studio. Uiteenlopende onderwerpen. Gasten. Publiek. Wat een vernieuwing

Een dierbare die in complottheorieën gelooft,

Hee een ophefonderwerp

vijftig plus en zwanger,

Hee nog een ophefonderwerp

niet meer over straat durven omdat je een keppeltje of hoofddoek draagt,

Hee nog een ophefonderwerp

schaamte omdat je naar de voedselbank gaat

Hee nog een ophefonderwerp

of twijfel of je kind wel echt transgender is:

Hee nog een ophefonderwerp

geen onderwerp blijft onbesproken in deze show.

Oftewel heel veel ophefonderwerpen

Nadia Moussaid geeft ruimte aan mensen uit het hele land om het gesprek met elkaar aan te gaan. Nadia is op zoek naar verbinding en nuance in een gepolariseerd tijdperk.

Hahahahaha. Verbinding en nuance EN ALLEEN MAAR OPHEFONDERWERPEN IN EEN TALKSHOWFORMATJE GRAAG

Door naar elkaar te luisteren en vragen te stellen wil dit programma bijdragen aan meer begrip voor elkaar.

Hahahahaha. Sorry we kunnen niet stoppen met lachen en wij <3 Nadia Moussaid maar kom op hee. Is Frans Klein stiekem nog aan het werk ofzo?