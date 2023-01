haha die oproep.... Alsof het enige criterium voor beoordeling de vraag is of een demonstratie vreedzaam is of niet. Nee. Gewoon nee. Een demonstratie is wel of niet aangevraagd en goedgekeurd. Dat het vreedzaam is, moet PER DEFINITIE gegeven zijn. Intentie is belangrijk voor het bepalen van de strafMAAT ja, maar het bepaald niet of iets strafbaar is of niet. Ga je die twee dingen verwarren, dan is vrouwe justitia niet langer blind en vervang je de onjectieve rechtspraak door ideologische vervolging. Niet doen dus,