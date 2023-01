Dat is voor de beeldvorming. Het moet u het idee geven dat hij druk-druk-druk is. Niet dat hij erg effectief is, integendeel. Het land heeft het afgelopen decennium te lijden gehad onder zijn regeringen. Met name omdat hij problemen vooruitschuift in plaats van oplost heeft de volledige bevolking, van links tot rechts, hier last van. Mark Rutte kan als manager handig manoeuvreren maar als bestuurder is hij ondermaats. Hij trekt stemmen voor zijn partij. Daarom is hij PM, niet vanwegen zijn inhoudelijke verdiensten voor onze samenleving.