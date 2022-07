Vraag 3-5 zijn ook totale onzin, at best kan je de man een globalist noemen. So what? Het WEF is gewoon een non-profit organisatie, geen bedrijf en de doelstellingen zijn alles behalve bijzonder, zie ook de missie:

"The Forum strives in all its efforts to demonstrate entrepreneurship in the global public interest while upholding the highest standards of governance. Moral and intellectual integrity is at the heart of everything it does.

Our activities are shaped by a unique institutional culture founded on the stakeholder theory, which asserts that an organization is accountable to all parts of society. The institution carefully blends and balances the best of many kinds of organizations, from both the public and private sectors, international organizations and academic institutions.

We believe that progress happens by bringing together people from all walks of life who have the drive and the influence to make positive change."