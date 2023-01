Die Tim Hofman is helemaal geen journalist. Gewoon een ijdele lul die ten koste van andere wil poseren als deuger. Ooit kwam hij bij mij op school. Vergezeld van een jongen die was weggestuurd bij zijn stagebedrijf en daarna het dringende advies had gekregen om te stoppen met zijn opleiding (vooropleiding Politie). Hij kwam verhaal halen. De betreffende collega's wilden niet met hem praten. Hij had kunnen bedenken dat uit privacyoverwegingen zij niet konden gaan vertellen over diefstal, psychische problemen en verslavingen van de betreffende leerling. Tenslotte heeft hij in zijn 'diepgravende' reportage nog een conciërge voor schut gezet. Tim Hlofman is geen journalist, maar het afvoerputje van de media. Overigens, de opleiding in kwestie stond hoog aangeschreven in de MBO-Keuzegids, dus hij had zelfs niet een beetje een punt bij zijn actie.