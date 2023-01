In het midden latend of er een complot is of niet, u doet een aanname en trekt daar een conclusie uit

U stelt dat als WEF niet van belang was, niemand er naartoe zou gaan.

Dat lijkt me een correcte constatering.

Dat er iets wordt besproken, wat wantrouwen op zou wekken, is echter uw eigen gevolgtrekking.

De sprekers zijn er te volgen, dus u kunt luisteren en daaruit uw conclusies trekken.

Wellicht brengt u in, maar niet alles is te volgen. Wat wordt er in de wandelgangen besproken?

Dat is in alle organisaties het geval. Niemand maakt realtime notulen van alle gesprekken.

Dat lijkt mij zelf een onwenselijke ontwikkeling. Hier in de panelen zouden we al snel naar 1984 wijzen.

Uw redenatie doet me denken aan die van DENK in het topic over het afschaffen van alcohol in de voetbalkantine.