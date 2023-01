Deze hadden wij vrijdag even gemist maar dankzij NRC pakken we 'm toch nog even mee. Het ministerie van Defensie heeft onderzoek laten doen naar het illegaal inzetten van DE KRIJGSMACHT voor het in de gaten houden van de eigen bevolking tijdens het begin van de coronacrisis en wat blijkt: dat was dus hartstikke illegaal. Sterker nog, juristen binnen Defensie wezen er keer op keer op dat DE KRIJGSMACHT de eigen bevolking helemaal niet in de gaten mocht houden. Sterker nog, nadat "een ambtenaar in Den Haag toevallig een LIMC-rapport onder ogen had gekregen, werd in augustus besloten de rapporten alleen nog intern te verspreiden". Oftewel: in plaats van te stoppen met de illegale praktijken ging DE KRIJGSMACHT gewoon door met de illegale praktijken, maar stiekem. Sterker nog, minister van bioscoopbezoeken Defensie Ank Bijleveld (inmiddels opgevolgd door Ollongren, hadden we nog een mooi plaatje van, red.) werd door DE KRIJGSAMCHT pas op de hoogte gesteld van de juridische bezwaren tegen de activiteiten ná publicatie in NRC, in november 2020.

Zinnetje uit het voorwoord van het rapport dat het bovenstaande even samenvat: "We hebben ons meerdere malen tijdens het onderzoek afgevraagd hoe dit in veler ogen belangrijke initiatief zó heeft kunnen aflopen." Zinnetje uit NRC dat samenvat wat er nou gebeurde: "De landmacht wilde al langer experimenteren met informatie als wapen en greep de pandemie daarvoor aan. Militairen verdiepten zich, vooral via sociale media, in het gedrag van maatschappelijke groepen als Viruswaarheid en het als ‘alternatief’ aangeduide medium Jensen.nl. Ze maakten en verspreidden rapporten over bijvoorbeeld de populariteit van complottheorieën rond miljardair Bill Gates." En daar hadden ze dus geen enkele juridische grondslag voor, vandaar dat het rapport de titel Grondslag gezocht draagt.

En dat is ernstig. DE KRIJGSMACHT is namelijk in de eerste plaats bedoeld om ons te helpen vechten tegen andere krijgsmachten. Je kunt er honderd TED-talks over asymmetrische oorlogsvoering, hybride dreigingen, non-statelijke actoren en andere hippe uitdrukkingen tegenaan gooien, maar het is niet de bedoeling om als organisatie, die zeg maar over best veel geweren enzo beschikt, eigen burgers die niks illegaals doen (zolang er nog geen Wet Tegen Domheid bestaat) in de gaten te houden. En het is al helemaal niet de bedoeling dat DE KRIJGSMACHT dat op eigen houtje doet. Dat zijn kolonelsregimepraktijken en het lijkt ons een rechtstreekse schending van de Grondwet artikel 97 lid 2.