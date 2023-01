Ik zag van de week OP1. Bejaarde Groenhuizen en giebelmeisje Ten Napel (ook al niet het scherpste mes uit de la) hadden kennelijk voorgenomen te framen dat de Duitse politie uiterst gewelddadig ingreep. Een verslaggever die daar ter plaatse was geweest wilde daar niet in mee en vertelde dat juist demonstranten met molotov-cocktails gooiden. Ze wisten niet hoe snel ze daaroverheen moesten lullen want er kwam even later nog een activitist in de uitzending die als helding moest worden geportreteerd. Overigens ook geen enkele vraag over hoe Duitsland het zou moeten stellen zonder (bruin)kolen nu 40% van de gasvoorziening in een jaar tijd is weggevallen.