Okke en dan is de gevallen dode boom wel een eik, waarom staat ie dan in een bos op de foto met de boswachter samen met beuken .. daar kan hij helemaal niet optimaal groeien en valt ten prooi aan kutkevers. De kever is in Nederland zeer algemeen aanwezig. Als preventie tegen de warmte minnende kever wordt aanbevolen de eiken in gesloten opstanden of met een hoog opgaande struiklaag te laten opgroeien. Plotselinge vrijstelling van bomen kan licht en warmte in de opstand brengen en daardoor de kever in de kaart spelen. Met name de laatste alinea zou er op kunnen wijzen dat er gewoon is bezuinigd op onderhoud van een bosgebied. www.wur.nl/nl/show/Eikenprachtkever.h...