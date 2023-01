:

Je probeert nu te doen alsof de tegenstanders van islamisering net zo harteloos zijn als de voorstanders. Onzin natuurlijk, punt is dat wij wel eerlijk erkennen dat we op veel zaken 0,0 invloed hebben. Op vreemde culturele gewoontes zoals eerwraak bijvoorbeeld.

Waar we wel invloed op kunnen hebben is de vraag of eerwraak in NL normaal (en uiteindelijk misschien zelfs wel verplicht) wordt of niet. En daarover verschillen de meningen tussen links en rechts. Want die geïmporteerde verrijking kost naast mensenlevens ook een hoop geld; inzet politie, zorg, blijf-van-mijn-lijf huizen, etc.

Plus dat het naïef is te denken dat eerwraak zich beperkt tot Syriërs etc. Een vader die bereid is zijn eigen dochter te vermoorden om een hoofddoek, vermoordt net zo makkelijk een Nederlands vriendinnetje of haar dochter. Als het niet dragen van een kopvod al "onzedelijk" is dan snap ik wel dat 100% van de niet-islamitische meisjes en vrouwen als neukbare kechs wordt gezien.

Het is normaal dat culturen elkaar beïnvloeden. Maar een cultuur die interne afvalligheid met geweld bestraft zal uiteindelijk de meeste invloed hebben. Dus bepaalde Nederlanders gaan die cultuur overnemen. Zeker zolang links roept dat het vasthouden aan Westerse waarden en universele mensenrechten "etnocentrisch racisme" etc is blijft onze invloed op hun cultuur 0,0.

Dus nee, op eerwraak in Syrië heeft niemand invloed.

Maar wil je meer of minder eerwraak in NL?