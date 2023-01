Nederland is een Narcostaat. Dat stelt antropoloog en criminoloog Hans Werdmölder in zijn gelijknamige boek dat vandaag uitkomt. Hierin onderzoekt hij hoe de drugshandel de afgelopen vijftig jaar zo heeft kunnen floreren in Nederland.

'Nederland is een narcostaat'

“Nederland is in feite een narcostaat”, vertelt Werdmölder in het NOS Radio 1 Journaal. “Het is een productieland van heel veel harddrugs die naar het buitenland worden geëxporteerd. Daarnaast is het een invoerland van cocaïne, niet alleen voor eigen gebruik maar ook voor het buitenland.”

Gedoogbeleid

Volgens Werdmölder begon het allemaal bij het gedoogbeleid in 1976. In Nederland werden er toen ook al softdrugs gebruikt. “Toen heeft de overheid besloten om dat te gedogen. Het gebruik was toegestaan. Dat heeft geleid tot de komst van coffeeshops als verkooppunt.” Hij vertelt dat Nederland de enige in Europa was die het gebruik van softdrugs toestond. “Als gevolg was er een vloed van toeristen naar Nederland. Er kwamen meer dan duizend coffeeshops. Die moesten allemaal bevoorraad worden. Daar heeft de Hollandse poldermaffia in voorzien en heeft daar goed geld aan verdiend. Zo heeft georganiseerde misdaad kunnen groeien en bloeien”, legt Werdmölder uit.

Georganiseerde misdaad

Het groeien van de georganiseerde misdaad zorgde voor veel doden en liquidaties in de misdaadwereld. “Later ook in de bovenwereld. (...) . Daar is de overheid niet tegen opgewassen.”