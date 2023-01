Conservatieven verliezen op alle fronten in het westen. Zelfs moslims worden minder conservatief per generatie. Het westen ontkerkt en dat is maar goed ook. Wat wel sneu is is dat conservatieven, vrijwel allemaal christenen, weten dat het conservatief leiderschap corrupt en pervers is maar ze zien het maar als de wederopstanding van Cyrus. Zo praten ze namelijk zondaar Trump goed. Grapje zeker. Helaas: "Evangelical thinker Lance Wallnau then gives Mitchell his take: Trump is a “modern-day Cyrus,” an ancient Persian king chosen by God to “navigate in chaos.”

Mitchell notes that some evangelicals disagree but does not name or cite them. Instead, he cites the growing threat of China, Russia, and Iran, before Wallnau concludes, “America’s going to have a challenge either way. With Trump, I believe we have a Cyrus to navigate through the storm.”