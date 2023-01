Het is altijd erg flauw en gemeen om mensen te beoordelen op het gedrag van hun familie, maar het blijft toch bijzonder dat de opa van Willem-Alexander Prins Bernhard was, de vader van Máxima de vader van Máxima, de broer van Floortje Dessing het enige overgebleven lid van de FvD-fractie in de Eerste Kamer, en totale boomer Jeffrey Wijnberg de vader van De Correspondent auteur Rob Wijnberg. Jeffrey heeft deze week het hele internet weer boos gemaakt met een heerlijke column in de T. over waarom mannen geen zin hebben in seks met oude wijven, en al helemaal niet als die zijn veranderd "in een manspersoon met kortgeknipt haar, opgeschoren aan de zijkanten". Om het geheel voor vrouwelijke lezers van het Vrouw-katern wat duidelijker te maken komt Jeffrey met een bloemrijke metafoor op de proppen. "Neem een vers geplukte citroen: vol glans, vol schoonheid, strak in de schil en waar de frisse geur spontaan vanaf spettert. Laat diezelfde citroen een tijdje liggen, en wat overblijft is een, harde doffe knikker waar met moeite een beetje sap uit te persen valt. De vergelijking van de vrouw met een citroen is natuurlijk oneerbiedig, maar het is wel een manier om, te begrijpen waarom een man voor een jonger exemplaar gaat." Wij zouden hieraan toe willen voegen dat het misschien oneerbiedig is, maar dat je een harde doffe knikker nog altijd in je anus kunt duwen. Er is nog een wereld aan plezier te ontdekken Jeffrey!

Nee jouw kop trekt volle zalen Jeffrey