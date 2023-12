Hier volgt een artikel, opdat u de komende dagen, als u wellicht geniet van een welverdiende kerstdis, ook even denkt aan hen, die het minder hebben. Opdat u niet pas over drie maanden, als de BBC met een uitgebreid feitenrelaas komt, gebaseerd op tientallen getuigen die een vrouw met een OV-fiets door Amsterdam hebben zien rijden, die een advertentie voor een vintage poppenwagen van riet op Marktplaats tegenkwamen, die meenden een betraande glimlach in een café te ontwaren, die iets hoorden over 'ownen', die een stukje van de waarheid zagen maar niet in staat waren de complete puzzel te leggen, durft te erkennen dat u ervan geweten hebt. Opdat u beseft dat er mensen, of tenminste één Mens, zitten achter al die Grote Getallen in de bikkelharde onderhandelingen over de dagblad-CAO, die ons nu al wekenlang bezighouden. Geloof slachtoffers. Volkskrant-columniste Sterre Lindhout woont niet in Berlijn. Niet in Amsterdam. Maar in een dorp. Haar eigen dorp. Brrrr.