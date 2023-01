Het narratief van de vuurwerktegenstanders is bijzonder eentonig in dit land dat verbieden tot een nationale sport maakte. Overlast van illegaal vuurwerk op tijden dat überhaupt geen vuurwerk mag worden afgestoken? Vuurwerkverbod! Dronken tokkies die hulpverleners lastig vallen? Vuurwerkverbod! Onvermogen om lokale vuurwerkverboden te handhaven? Landelijk vuurwerkverbod! Meer slachtoffers rond de jaarwisseling? Vuurwerkverbod! Minder slachtoffers rond de jaarwisseling? Vuurwerkverbod! Het vuurwerkverbod is dor de voorstanders zonder enkele onderbouwing tot een soort magisch wondermiddel gemaakt waarmee alle problemen rond de jaarwisseling met één luide knal verdwijnen. Spoiler: dat is het niet. Zelfs bij de spoedeisende hulp verwachten ze niet dat een totaalverbod de oplossing is en veel van de problemen zoals letsel bij kinderen en het belagen van agenten is beter te bestrijden met betere voorlichting, harder ingrijpen of specifiekere maatregelen. Consumentenpsycholoog Patrick Wessels vliegt helemaal out-of-the-box en stelt in het AD voor om vuurwerk het hele jaar beschikbaar te maken voor consumenten. "Volledig legaal, zodat de spanning en lol er rond de jaarwisseling snel af is." Dat lijkt ons weer het andere uiterste, want dat betekent ook dat het los gaat bij ieder feestje in de buurt en de overlast in de rest van het jaar toe zal nemen. Maar hij heeft een punt dat het alsmaar criminaliseren van voorheen volstrekt normale activiteiten het voor een grote groep mensen alleen maar interessanter maakt, terwijl de mogelijkheid van de overheid om dit gedrag te sturen wegvalt aangezien alles al illegaal is. Dus ja, vuurwerk het hele jaar beschikbaar stellen, is misschien een onzinnig idee, maar het blind inzetten op een algeheel vuurwerkverbod is niet veel beter.