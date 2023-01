Zo gaat dat dus: haal je je hele leven de meeste bizarre stunts uit op hoge snelheden in een auto, is het uiteindelijk een sneeuwscooter die je fataal wordt. Ken Block was een groot deel van zijn leven achter het stuur van de meest brute rallymonsters te vinden in onder meer het WRC en de World Rallycross, maar is toch voornamelijk bekend van stunts op Youtube. Hij werd rijk als medeoprichter van DC Shoes en gebruikte dat geld onder meer om de nu al legendarische Gymkhana-serie te maken waarin hij in extreme Subaru's en later Fords door steden drifte en stuntte. De video's verzamelden honderden miljoenen views en maakten Block in de autowereld een superster met onder meer gastoptredens in Top Gear (toen het nog leuk was en ook daarna) en verschijningen in videogames. Na tien Gymkhana-video's gaf hij het stokje door aan Travis Pastrana, maar dat betekende niet dat Block rustiger ging leven. Met zijn Hoonigan-merk bouwde hij nog steeds de meest extreme auto's, waarmee hij onder meer trachtte mee te doen aan de Pikes Peak heuvelklim. Uiteindelijk ging vandaag het stunten alsnog fout. Bij een ongeluk met een sneeuwscooter kreeg hij het voertuig op zich en stierf hij ter plekke aan zijn verwondingen. Ken Block werd 55 jaar, maar haalde daar het maximale uit. Drift in vrede.