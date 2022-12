Stelletje amateurs! Waar gaat het heen met dit land als we niet eens meer fatsoenlijke drugslabs kunnen bouwen? "Branden, explosies en zelfs drie doden. Het aantal ongelukken met drugslabs is het afgelopen jaar verdubbeld ten opzichte van 2021." Vroeger waren we een echt kennisland op het gebied van het pillenkoken, maar de politie vermoedt dat de getalenteerde ketelbouwers en koks inmiddels achter de tralies zitten. Dat betekent dat de labs nu zijn overgenomen door wannabe Walter White's die net klaar zijn met hun eerste chemiedoos die ze voor hun verjaardag kregen en moeten werken in ketels die in elkaar zijn gezet door blinde lassers met één arm. Ja, dan gaat er wel eens wat fout en vliegt er mogelijk een keer een ketel door het dak. We begrijpen de zorgen van de politie betreffende de omgeving van de illegale labs en de veiligheid van onschuldige burgers, maar of we ons echt druk kunnen maken over die drie doden die zijn gevallen? Nee, niet echt. Bedrijfsrisico. High risk, high reward, zoals de consultants zullen zeggen. Wel jammer dat de reputatie van ons trotse drugsland zo'n deuk oploopt.