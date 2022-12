Tja, de gemiddelde Nederlander wil dit. Tijdens de Kerst weer het "genoegen" mogen smaken van de krankjorumme spagaat die mijn ouders kunnen maken. Klagen over de inflatie, zorgen over de huizenmarkt voor hun (klein)kinderen, zorgen over de staat van het land, de vele asielzoekers, stijgende zware crimininaliteit, noem het maar op, het kwam allemaal voorbij.

Maar als je dan zegt dat er in Nederland maar 1 (één) partij is die al 15-20 jaar de belangrijkste problematiek van ons "gave" landje benoemd en daar oplossingen voor aandraagt...

Nou, pa weet niet hoe snel hij moet roepen dat hij D66 gestemd heeft en ma verzucht "wij zijn oud, wij willen daar niet meer mee bezig zijn"...

In hetzelfde gesprek waarin die oma haar grote zorgen uitspreekt over de toekomst voor haar kleinkinderen.

De uitsmijter van een dergelijk gesprek is dan meestal dat pa roept "Wilders krijgt ook niks voor elkaar". Dus dan haal je het cordon sanitaire er nog maar eens bij, hoe ondemocratisch zijn partij al 12 jaar buiten gesloten wordt, terwijl het steeds de 2de of 3de partij is en structureel 1 op de 7-8 stemmen krijgt. Allemaal mensen rondom je heen pa, ma, in jouw straat, jouw dorp wier stem structureel genegeerd wordt, die zich zorgen maken over de instroom. Maar dat mag niet van de andere partijen...

Dan resteert pa niets anders meer dan wat anders te gaan doen en ma verzucht "ja, maar die Wilders dat is toch niet zo mijn man, niet mijn type om op te stemmen..."

En dan zeg ik, ik stop met over politiek praten, het heeft toch geen zin.